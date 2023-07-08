Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 11:49
Zabıt katibinin emekli T.sekreter'den az maaş alması saçmalığı
Evet yanlış duymadınız. Çalışan zabıt katibi 12 bin lira alırken emekli t.sekreter 13 bin lira maaş alıyordu. Aldıkları eğitim tamamen aynıydı. Hatta çalışırken zabıt katipleri daha fazla çalışıyor. Nihayet bu saçmalık BİTTİ. Yeni işe giren öğretmen de emekli öğretmenden az maaş alıyordu. Vallahi şaka yapmıyorum.ahahaha... Toplumun büyük bir çoğunluğu emeklilere üzülüyor 3-4 gündür. Laaa gençler siz kendinize üzülün bence. Emeklilerin %90 ınin evi,arabası var. Çoluk çocuk yok. Hiç gecinemezse köyüne gider yine geçinir. Bu adamların çoğunun telefon, internet, kahve içme, dışarıda yemek yeme ,tatil yapma gibi ihtiyaçlari da yok üstelik. Şehir içi ulaşım da BEDAVA. Asıl sen nasıl ev,araba alacaksin, çoluğu çocuğu nasıl okutacaksın onu düşün. Bi de 65 yaşına kadar çalışacaksın.

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