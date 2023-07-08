Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 12:04
8000 TL 4000 TL olarak yatacak deniliyor.

Kanun 15 temmuzda yürürlüğe girer denildiği için uzmanlar bu ay sadece 4000 TL yatacak diyor. Doğru mu acaba. Milyonlarca memurun 4000 TL si kasaya kaldı deniliyor.


yorguntarihçi
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 12:06

Hocam senin maaşın zaten 15 temmuz 15 Ağustos arası olacağı için tam alacaksın, ha harca harca bitirebilir misin orasını bilmem


onur6319
Aday Memur
08 Temmuz 2023 12:07

İnşallah dediğiniz gibidir hocam.


vozer
Memur
08 Temmuz 2023 12:08

15 Temmuz'da alacağın maaş Ağustos maaşı olduğu için böyle bir şey söz konusu olamaz.


onur6319
Aday Memur
08 Temmuz 2023 12:09

İnşallah.

vozer, 13 dk. önce

15 Temmuz'da alacağın maaş Ağustos maaşı olduğu için böyle bir şey söz konusu olamaz.


Kuskusuz
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 12:10

Öyle bir şey olmaz. Memur maaşını çalışmadan alır. Bizim Temmuzda alacağımız maaş sonraki 30 günün maaşıdır. 15 inde giriyorsa zaten alacaksın. Alamayacagin şey şu: 1- 14 Temmuz arası 8000 liranın yarısı 14 günlük maaş farkı dediğimiz şey yani o 4000 i alamayacaksin çünkü o 15 Temmuzdan geçerli hakkın yok yani.

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