Polislik mesleğinde de kıdem rütbeleri olmalı ve de bu maaş ve tazminat olarak polis memurunun gelir

Polislik mesleğinde de kıdem rütbeleri olmalı ve de bu maaş ve tazminat olarak polis memurunun gelirine yansımalı... Tıpkı uzman ve baş öğretmenlik gibi... Ve de çalışma saatine de dikkat edilerek maaş hesabı yapılmalı... Normal memur gibi masa başı çalışan, hafta sonu görev olmadığında istirahat eden polis ile gece gündüz demeden dışarıda mücadele eden polis memuru aynı maaşı almamalı. Ayrıca tüm polislere can tazminatı ödemeli. Çünkü çok az meslek çalışanının karşılaşabileceği adli, idari ve yaşamsal risk altında çalışıyoruz.. Sürçü lisan eylediysem affola...

Polislik mesleğinde de kıdem rütbeleri olmalı ve de bu maaş ve tazminat olarak polis memurunun gelirine yansımalı... Tıpkı uzman ve baş öğretmenlik gibi... Ve de çalışma saatine de dikkat edilerek maaş hesabı yapılmalı... Normal memur gibi masa başı çalışan, hafta sonu görev olmadığında istirahat eden polis ile gece gündüz demeden dışarıda mücadele eden polis memuru aynı maaşı almamalı. Ayrıca tüm polislere can tazminatı ödemeli. Çünkü çok az meslek çalışanının karşılaşabileceği adli, idari ve yaşamsal risk altında çalışıyoruz.. Sürçü lisan eylediysem affola...