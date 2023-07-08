Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 12:28
Seyyanen zammı nasıl değerlendireceksiniz

Zaten %17 zam aldık. 8000 lirayı borsa, bitcoin, emtia vs nereye yatırmayı düşünüyorsunuz?


asdqwert1
Aday Memur
08 Temmuz 2023 12:33

Yatırım mı? Ekmek peynir fatura okul aidatı?


kozmiktarihci
Şef
08 Temmuz 2023 12:36

Ben vergi ve zam ödeyerek değerlendireceğim !


fakir.adam
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 12:46

8k muazzam bir para. çoğu memuru bozacakdır eminim. verilmemeliydi.

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