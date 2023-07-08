Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 12:54
Hatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!

Mart ve nisan aylarında 49 gün kaldım. Temmuz ortası geldi terör paramızı alamıyoruz. Kendi kadrolarına maaşla beraber yatıran hatauy, dış kadroyu çokk ağırdan alıyor. Bu arada afad tazminatı da almam gerekiyordu onuda alamadım. Herhangi bir bilgisi olan var mı?


Memurhaps
Şef
08 Temmuz 2023 13:21
Cimer yazsan daha iyi olur uyansınlar biraz
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