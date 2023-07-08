Göreve iade sonrası

Özel hayatımdaki bir meseleden dolayı Meb'den ihraç olmuştum, istinaftan göreve iade kararı çıktı ve göreve başladım. Sormak istediğim geriye dönük hangi maddi hakları talep etme hakkımız var. Sadece ek ders ve maaş ödemesi mi yoksa promosyon, hazırlık ödeneği gibi kalemlerde de hakkımız var mı. Okulum benden işlemlerin hızlı başlaması için sadece ek ders ve maasla ilgili dilekçe aldı. Diğerleriyle ilgili sonradan yine dilekçe verebileceğimi söylediler. Ayrıca özlük olarak ayrıca dilekçe vermeli miyim yoksa zaten otomatik olarak bu haklar verilir mi. Konuyla ilgili detaylı bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse cok sevinirim