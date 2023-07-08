Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


08 Temmuz 2023 13:01
Teknikerler Telegram Grubu

Arkadaşlar, birbirimize yardımcı olmak, soru sormak, öğrenmek ve işimizi daha iyi yapmamıza katkı sağlayacağını düşündüğüm için bir telegram grubu kurdum ... İsteyen arkadaşlar gruba gelebilir.

https://t.me/teknikerlerr

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