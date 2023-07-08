KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2023 13:07
6225 nitelik kodu

üniversite de bilgisayarlı muhasebe dersi aldım 6225 nitelik kodu olan yerlere başvurabilir miyim internette eski haberlere göre başvurabilirim ama emin olmak istiyorum


olsaolurmu
Aday Memur
08 Temmuz 2023 13:15

Evet, okulda gördüğünüz pc dersleri 6225 yerşne geçiyor, klavuzda genel bilgiler var orada yazıyor

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