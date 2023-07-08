Zamlı Maaşlar ve 2023 Vergi Dilimleri

Sayfada bunla ilgili başlık yok maalesef ya da çok gerilerde kalmış. Temmuz zammı daha elimize geçmeden ek mtv, ilave kdv artışları, seyyanen zammın farkına göz konulması derken vergi dilimlerinin de etkisiyle kuşa döndü. Zam teklifinde vergi dilimleriyle ilgili madde de yok.. Yüzde 27'lik dilim kollarını açmış bizleri bekler geçmiş olsun hepimize

Sayfada bunla ilgili başlık yok maalesef ya da çok gerilerde kalmış. Temmuz zammı daha elimize geçmeden ek mtv, ilave kdv artışları, seyyanen zammın farkına göz konulması derken vergi dilimlerinin de etkisiyle kuşa döndü. Zam teklifinde vergi dilimleriyle ilgili madde de yok.. Yüzde 27'lik dilim kollarını açmış bizleri bekler geçmiş olsun hepimize