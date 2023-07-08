Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 13:16
Zamlı Maaşlar ve 2023 Vergi Dilimleri
Sayfada bunla ilgili başlık yok maalesef ya da çok gerilerde kalmış. Temmuz zammı daha elimize geçmeden ek mtv, ilave kdv artışları, seyyanen zammın farkına göz konulması derken vergi dilimlerinin de etkisiyle kuşa döndü. Zam teklifinde vergi dilimleriyle ilgili madde de yok.. Yüzde 27'lik dilim kollarını açmış bizleri bekler geçmiş olsun hepimize

Espert0
Şef
08 Temmuz 2023 13:17
https://twitter.com/foxhaber/status/1674662466301706240?s=48&t=qadOiym1k_mltxv6_SpSmw
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