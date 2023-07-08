İlişik Kesme Genelgesi Emre Aykırı Hareket

Merhaba kıymetli arkadaşlar bildiğimiz üzere egm ilişik kesme genelgesi yayınladı fakat il emn müdürleri kendilerince prensip emir yazısı gönderip genelgeyi dikkate almıyor ilişik kesme tarihlerine riayet edilmiyor personel şubeye yazı yazılınca cevabi yazıda makam emirleri nedeniyle ilişik kesme talebi uygun değildir ve yazının sonunda bir kez daha dilekçe yazılırsa disiplin cezası verilecektir denmiş ilişik kesme için nasıl bir yol izlenir yardımcı olur musunuz

Merhaba kıymetli arkadaşlar bildiğimiz üzere egm ilişik kesme genelgesi yayınladı fakat il emn müdürleri kendilerince prensip emir yazısı gönderip genelgeyi dikkate almıyor ilişik kesme tarihlerine riayet edilmiyor personel şubeye yazı yazılınca cevabi yazıda makam emirleri nedeniyle ilişik kesme talebi uygun değildir ve yazının sonunda bir kez daha dilekçe yazılırsa disiplin cezası verilecektir denmiş ilişik kesme için nasıl bir yol izlenir yardımcı olur musunuz