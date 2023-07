İyi günler ben uzman çavuşum . Daha önce görev yaptığım yerde ağır mobbinge maruz kaldım . Şu an 2 yıldır başka bir yerde görevliyim . Daha önceki çalıştığım yerde halen soruşturması devam eden mahkemelerim var . Ve hakkımda bir çok yalan yanlış tutanak tutulup tarafıma ceza verilmeye kalkıştılar . Hepsi de iptal oldu . Bende şu an karşı tarafa mobbingten dolayı dava açmak istiyorum . Bazı çalıştığım arkadaşlar sen artık oradan ayrıldın dava açamazsın diyor . Ama mobbing dava açma zaman aşımı 10 yıl . Şu an istesem dava açabilir miyim. Konuyla ilgili yardımcı olacak kişiler yorum yazarsa sevinirim . Bişey bilmeden boş yapacaklar yorum yapmazsa sevinirim