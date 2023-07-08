İl dışı atama

Değerli meslektaşlarım, 63 hizmet puanım var. Bu yaz il dışı düşünüyorum. Bu puan ile Ankara merkez ya da çevre ilçelerinden birine atanabilir miyim? Beden eğitimi öğretmeniyim.

Değerli meslektaşlarım, 63 hizmet puanım var. Bu yaz il dışı düşünüyorum. Bu puan ile Ankara merkez ya da çevre ilçelerinden birine atanabilir miyim? Beden eğitimi öğretmeniyim.