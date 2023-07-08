Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 13:50
İl dışı atama
Değerli meslektaşlarım, 63 hizmet puanım var. Bu yaz il dışı düşünüyorum. Bu puan ile Ankara merkez ya da çevre ilçelerinden birine atanabilir miyim? Beden eğitimi öğretmeniyim.

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