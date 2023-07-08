Hükümet maaşlara zam yapmadan önce

Bir takım sözde sosyal güvenlik uzmanı, ekonomist kılıklı zatları trt, a haber gibi televizyon kanallarına çıkararak milleti bu haksız hukuksuz uygulamalarına alıştırıyor, en düşük memur maaşı 10.500 tl iken, sözde sg uzmanları hep bir ağızdan 11.800 üzerinden konuştular ve hükümet bu tutarı baz aldı, hükümet vatandaşını kazıklıyor ve önceden buna vatandaşı alıştırıyor.

Bir takım sözde sosyal güvenlik uzmanı, ekonomist kılıklı zatları trt, a haber gibi televizyon kanallarına çıkararak milleti bu haksız hukuksuz uygulamalarına alıştırıyor, en düşük memur maaşı 10.500 tl iken, sözde sg uzmanları hep bir ağızdan 11.800 üzerinden konuştular ve hükümet bu tutarı baz aldı, hükümet vatandaşını kazıklıyor ve önceden buna vatandaşı alıştırıyor.