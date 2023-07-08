KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 14:10
Staja mı gitmeliyim yoksa kpss mi çalışmalıyım

Ceylanpınar tigem den staj teklifi aldım. Veteriner hekimliği öğrencisiyimm Sizce staja mı gitmeliyim(stajım zorunlu değil) yoksa kpss mi çalışmalıyım. Kafam çok karışık..


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 14:32

Hem staja gidip hem kpss çalışmalısın. Staj kaç ay sürecek ki zaten, 2024 kpss ye daha çok var. Tamamen hayatını kpss ye ayirmak bana ters geliyor, ben bi yandan çalışırken bir yandan da kpss ye calisiyordum, başarılı da oldum çok şükür


seyma.nurr
08 Temmuz 2023 15:52

Teşekkür ederim, haklısınız

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Hem staja gidip hem kpss çalışmalısın. Staj kaç ay sürecek ki zaten, 2024 kpss ye daha çok var. Tamamen hayatını kpss ye ayirmak bana ters geliyor, ben bi yandan çalışırken bir yandan da kpss ye calisiyordum, başarılı da oldum çok şükür

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