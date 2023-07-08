Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 14:18
Son memur zammında oransal olarak birine yüksek diğerine düşük verildi

Bu düzeltilecek mi

mesela 11bin maaş alana %87 zam ama 55bin maaş alan dhmideki mühendise %30 zam geldi

aradaki zam farkı düzeltilecek mi?


ozerk47
Aday Memur
08 Temmuz 2023 14:22
Yok düzeltilmeyecek bundan sonraki zamlar taban aylığa seyyanen şeklinde uygulanacak yüzdelik zam bir süreliğine verilmeyecek

ornetorenk
Şef
08 Temmuz 2023 14:44

Sabah Gazetesi'nin 6 Temmuz tarihli manşetine göre %142 almışız, neyimize yetmiyor (!).


fakir.adam
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 15:01

yoo. herkese %17,55 verildi.

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