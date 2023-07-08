Memur sendikalarının başarısızlık hikayesi

Evet arkadaşlar son yapılan zam denilen artışlarda bunu net olarak bir kez daha gördük . Umarım adalet yerini bulur . Herkes hakettiğini alır

Evet arkadaşlar son yapılan zam denilen artışlarda bunu net olarak bir kez daha gördük . Umarım adalet yerini bulur . Herkes hakettiğini alır