Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 14:39
Hizmet birleştirme mantığı
Hizmet birleştirme işleminin ,emeklilikten 10-15 yıl önce değilde, emeklilik bir sene önceden yapılmasının daha avantajlı olduğu söylendi. Bunun mantığı nedir ? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Memur Maaşındaki Türlü Türlü OyunlarTayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?Ek dersi yatmayan var mı ?AKP İçin Yeni Vergiler Önerelim.Seyyanen Zamdan 3647 TL Maaş FarkıTemmuz 2023 ile birlikte Memur Aylık KatsayısıEbs'li ve Tes'li olanlara bu maaş zamları çok bile !Farkında mısınız????Buyuksehir tazminatı ve kira yardımı sözü de tutulursa iş tamam olur..Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyordu

Sözlük

aldatmak 3 güne bir şiir bırak 1 Cennetlik insan 1 kıranta 1 açık e 1 vatandaşa tavsiyeler 1 uyuz 1 diyet 2 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 şiir köşesi 3

Son Haberler

82 yaşında üniversiteden mezun olduMeteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısıYılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyorMemur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladıAnadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

Editörün Seçimi

Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık Koltuk