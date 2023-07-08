Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Temmuz 2023 14:53
Çocuk esirgeme kurumunda memur olmak

Merhaba;

Ben 0-18 yaş Çocuk gelişimi oluyorum.Cocuk esirgeme de memur olmak için hangi sınavlara girmem lazım.Ve kaç puan gerekir.

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