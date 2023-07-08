KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2023 15:03
Özelleştirme İdaresi Nasıl Bir Kurum?

Merhaba

Bilgisayar bölümünde 91 küsür puanım var. DHMI yazmayı düşünüyorum. Bir de Özelleştirme İdaresi 2 programcı kadrosu açmış. Nasıl bir kurumdur? İnternette hiçbir bilgi yok. Dhmı devamı gelir mi? Beklemek mantıklı mıdır?

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