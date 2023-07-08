KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 15:08
Özelleştirme İdaresi Nasıl Bir Kurum?

Merhaba, özelleştirme idaresi alım açmış fakat çok fazla bilgi yok internette. Nasıl bir kurumdur? Bilgisi olup cevap veren olursa sevinirim

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