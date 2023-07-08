Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 15:09
ASHB BÜRO PERSONELİ atama
Ashb den atanıp; işe başlayan ya da ne zaman başlayacağına dair bilgisi olan var mı? Yeniden bir evrak sürecine gidilmiş. Daha önce evrak teslimi yapanlar önce mi başlar yoksa herkes birlikte mi başlar? Bir de yine bir soru altına 72 kişilil grup için atama onayı çıktı denmiş 3 Temmuz için, doğrumudur? Sürece dair bilgi paylaşımında bulunursa atananlar memnun oluruz. Teşekkürler

Özcan by
Aday Memur
08 Temmuz 2023 15:14
Bende bekliyorum bakalım ne olacak
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