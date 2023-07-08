ASHB BÜRO PERSONELİ atama

Ashb den atanıp; işe başlayan ya da ne zaman başlayacağına dair bilgisi olan var mı? Yeniden bir evrak sürecine gidilmiş. Daha önce evrak teslimi yapanlar önce mi başlar yoksa herkes birlikte mi başlar? Bir de yine bir soru altına 72 kişilil grup için atama onayı çıktı denmiş 3 Temmuz için, doğrumudur? Sürece dair bilgi paylaşımında bulunursa atananlar memnun oluruz. Teşekkürler

Ashb den atanıp; işe başlayan ya da ne zaman başlayacağına dair bilgisi olan var mı? Yeniden bir evrak sürecine gidilmiş. Daha önce evrak teslimi yapanlar önce mi başlar yoksa herkes birlikte mi başlar? Bir de yine bir soru altına 72 kişilil grup için atama onayı çıktı denmiş 3 Temmuz için, doğrumudur? Sürece dair bilgi paylaşımında bulunursa atananlar memnun oluruz. Teşekkürler