Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


08 Temmuz 2023 15:30
Engelli memurların yapamayacağı işlerde çalıştırılmamasına ait kanun var mı ?

Engelli memurların yapamayacağı işlerde çalıştırılmamasına ait kanun var mı ? Varsa kanun maddedi ve kanunu kopyalayıp yazabilirmisiniz ?

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