Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 15:41
Seyyanen zam gelir vergisine dahil edilecek mi?
Aldığımız seyyanen zam ek ödeme şeklinde olduğu gelir vergisi durumu ne olacak? Taban maaşa eklenirse vergi kesintisi çok olur deniyordu. Şimdi durum nedir? Maaş farkı alamıyoruz bari hemen 27 lik dilime girmeyelim

TakaNuri
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 15:46

Bu konu ile ilgili defalarca açıklama yapıldı. Seyyanen zam vergi matrahına dahil değil. Sadece damga vergisi alınır.


TakaNuri
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 15:48

1. Kanun metninde 15.965 ek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ek ödeme olarak ödenir diyor. Bu miktar da 8138 liraya denk geliyor. Damga vergisi kesildikten sonra maaşa 8077 TL net olarak yansıyacak.

2. Bu ek ödeme gelir vergisine tabi değildir sadece damga vergisi alınır.

3. Memur maaş katsayısı 6 ayda bir yüzdelik zam ile güncellendiği için bu ek ödeme sabit değildir her zam döneminde artar.

4. Bu ek ödeme artışının diğer tazminat ve ödenekler üstünde herhangi bir etkisi yoktur.

5. Bu ek ödeme artışının emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarına etkisi yoktur.

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