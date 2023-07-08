15 günlük zam farkının ..kendini gerçekleştiren kehanete.. dönüşmesi

Forumda 4-5 üye var, sürekli olumsuz haber pompalayacağız diye çırpınıyorlar. Tamam, gerçekten olumsuzluklar var, ekonomi iyi değil, bir berketsizlik, kıtlık, sıkıntı var. Ama siz bunu sürekli yazınca faydası olacağı yere zararı oluyor.

Olmamış ve olmayacak şeyleri de olumsuzluk pompalamak için burada paylaşıyorsunuz.

Sonra -kendini gerçekleştiren kehanete- dönüşüyor.

--

15 günlük zam farkını vermeyecekler diye bir şey ortaya attılar. Amaçları olumsuz bir şeyler paylaşmak... Bu gittikçe yaygınlaştı ve ulusal gazeteler bile verilmeyeceğini söylemeye başladı. Bu noktadan sonra maliye memurları verilecek şeyi bile vermeye yanaşmaz artık. Nasıl olsa herkes kabullendi.

--

İşin aslına gelince, kanunun yürürlüğü girme tarihi 15 temmuz olabilir, % 17 de aynı kanunda geçiyor, onun farkını nasıl veriyorlarsa seyyanen zammın farkını da verecekler. Memurun maaş artışında 15 günlük bir boşluk oluşturulması kanunen de sıkıntılı.