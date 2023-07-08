Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 16:13
15 günlük zam farkının ..kendini gerçekleştiren kehanete.. dönüşmesi

Forumda 4-5 üye var, sürekli olumsuz haber pompalayacağız diye çırpınıyorlar. Tamam, gerçekten olumsuzluklar var, ekonomi iyi değil, bir berketsizlik, kıtlık, sıkıntı var. Ama siz bunu sürekli yazınca faydası olacağı yere zararı oluyor.

Olmamış ve olmayacak şeyleri de olumsuzluk pompalamak için burada paylaşıyorsunuz.

Sonra -kendini gerçekleştiren kehanete- dönüşüyor.

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15 günlük zam farkını vermeyecekler diye bir şey ortaya attılar. Amaçları olumsuz bir şeyler paylaşmak... Bu gittikçe yaygınlaştı ve ulusal gazeteler bile verilmeyeceğini söylemeye başladı. Bu noktadan sonra maliye memurları verilecek şeyi bile vermeye yanaşmaz artık. Nasıl olsa herkes kabullendi.

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İşin aslına gelince, kanunun yürürlüğü girme tarihi 15 temmuz olabilir, % 17 de aynı kanunda geçiyor, onun farkını nasıl veriyorlarsa seyyanen zammın farkını da verecekler. Memurun maaş artışında 15 günlük bir boşluk oluşturulması kanunen de sıkıntılı.


hugo.almeida
Müsteşar
08 Temmuz 2023 16:45

He valla. Kanun, yönetmelik falan hikaye. Forumda ne yazılıyorsa o.


vengberz
Şef
08 Temmuz 2023 16:55

Bu kafadan ben de istiyorum.


Kuskusuz
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 16:58

O zaman cheers hocam. ;))

vengberz, 48 dk. önce

Bu kafadan ben de istiyorum.


yorguntarihçi
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 17:06

Hükümet ile birlikte el ele aynı zamanda meslektaşım olan memurlara nasıl kazık atıyoruz demiyorda kendini gerçekleştiren kehanet diyor. Kanun teklifinde yazıyordu zaten burada herkes okuma yazma biliyor ve okuyunca herşey ortaya çıkıyor hacı dayım telefonda çıkarsın mi memurlar?


onur6319
Aday Memur
08 Temmuz 2023 17:29

Dostum 8000 TL nin seyyanenin zammı mı olur, sen o parayı almayı 15 temmuzdan sonra hakediyorsun.


mengok
Şef
08 Temmuz 2023 17:35
Ohhhhhğğğğ

yldzhmt
Şef
08 Temmuz 2023 17:38

@lalabahcesi hocam kanun teklifini acip okudunuz mu.

Ya da maliye bakanliginin temmuz maasina iliskin tebligini okudunuz mu.

Ogretmen iseniz biraz arastirma istek ve yetenegi sizde vardir muhakkak.

Kanunun sadece seyyanen zam ile ilgili maddesinin yururluk tarihi 15 temmuz.

Ayrica maliye bakanliginin tebligine gore 14 gunluk maas farki da 15inden sonra hesaplanacak.

Bunlar milletin uydurdugu kehanetler degil.

Yasa yonetmelik neyse onlar.

Zam farki ayrica 14 gunluk ve bu tutar cogumuza 1300-1500 arasi yatacak. Yani cok bisey degil.

Saygilarimla...


bulaşşıkk
Aday Memur
08 Temmuz 2023 17:39

Bizim lale pompaya doymamış.

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