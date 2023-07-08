Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 16:29
Kbs sistemi açtı ek dersler ne zaman yatar

Bizim ek dersler hala yatmadı dün akşam Kbs sistemi açtı ne zaman yatar bilgisi olan var mi


Egtmnnn34
Aday Memur
08 Temmuz 2023 16:44

Canları ne zaman isterse kardeş , sana bana soracak değiller.

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