Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2023 16:45
Sağlık Teknikeri Mühendislik Bitirirse Hangi Haklardan Faydalanabilir?

Tds ve bilgisayar programcılığı mezunuyum, tdsden atandım dgs ile programcılık üzerinden bilgisayar mühendisliğine geçiş yapmayı düşünüyorum. Ünvan değişikliği sınavına girmeden hangi haklardan faydalanabilirim?

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