Anayasa mahkemesi kararı beklenmeden uzman öğretmenlik yılı düzenlenmeli

8 yıllık öğretmen ve Yüksek kisans mezunları olarak önceki bakanın söylemlerine göre uzman mğretmenliğimiz anayasa mahkemesi kararı verilmeden bizlere hak olarak tanınmalıdır. Eğer ÖMK kaldırılırsa bu hakkı asla elde edemeyeceğiz.

8 yıllık öğretmen ve Yüksek kisans mezunları olarak önceki bakanın söylemlerine göre uzman mğretmenliğimiz anayasa mahkemesi kararı verilmeden bizlere hak olarak tanınmalıdır. Eğer ÖMK kaldırılırsa bu hakkı asla elde edemeyeceğiz.