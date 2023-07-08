Durdurmalarin akibeti ne olur

Oncelıkle durdurma diye bırsey yok. Bazı İl emniyet mudurlerı ılısık kesmeyen personele dokunmuyor o kadar. Sagda solda durdurma dılekce si yazan arkadasları goruyorum boyle bırsey yok. Bu sene en gex eylul de daire duruma el atar gibi gorunuyor cunku deprem bolgesıne tayini cıkıp gitmemeye calisan cok

Oncelıkle durdurma diye bırsey yok. Bazı İl emniyet mudurlerı ılısık kesmeyen personele dokunmuyor o kadar. Sagda solda durdurma dılekce si yazan arkadasları goruyorum boyle bırsey yok. Bu sene en gex eylul de daire duruma el atar gibi gorunuyor cunku deprem bolgesıne tayini cıkıp gitmemeye calisan cok