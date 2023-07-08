Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


08 Temmuz 2023 17:16
Herkese 8000 var mı?

Kanun teklifi 15695 ile memur katsayısının çarpımı kadar ödeme verilecek diyor. Katsayı ile çarpınca 6800 filan çıkıyor. Bu durumda herkes 8000 alamayacak değil mi? Bilen bi dost açıklarsa makbule geçer.

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