Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 17:18
Herkese 8000 var mı?

Kanun teklifi 15695 ile memur katsayısının çarpımı kadar ödeme verilecek diyor. Katsayı ile çarpınca 6800 filan çıkıyor. Bu durumda herkes 8000 alamayacak değil mi? Bilen bi dost açıklarsa makbule geçer.


tegmen-kayzer
Memur
08 Temmuz 2023 17:24

Sen önce dört işlemi öğren sonra zam iste kardeş.

15.965 x 0,50979554 =8130 TL eder. Damga vergisi düşülürse net 8077 lira eder.

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