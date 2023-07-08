Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 17:30
Seyyanen zam yatacak

Ayın 15 inde seyyanen zam maaşla birlikte yatacak maliye bakanlığı genelge yayınladı birdahada saçma saçma konular açıp milletin kafasını karıştırmayın

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Sözlük

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