Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2023 17:31
İşçi maaşı
Geriye dönük 84 bin aldığını söylüyor bir temizlik personeli gerçek mi bu

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