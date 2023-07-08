Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 17:35
Güvenlik soruşturması istişare
İyi günler, 2022 Aralık ayında bir soruşturma geçirdik.hiçbir dahlim olmayan olay yüzünden şüpheli olarak ifade verdim.neticede kyok/takipsizlik kararı çıktı.soruşturmada 10 memur arkadaş vardı,halen görevlerine devam ediyorlar. Olumsuz örneklerini forumlarda okuduğum için istişare yapma gereksinimi hasıl oldu. Adalet bakanlığı hizmetli alımına başvuru yaptım ve sonuçları bekliyorum.mülakat çok güzel geçti, şansım bi hayli yüksek.tek endişem güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi.bu konuda istişare yapabileceğim ,işinin ehli insanlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim

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