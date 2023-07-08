Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 17:39
Polnet 4 kullanımı hakkında
Merhaba arkadaşlar polnet 4 kullanma yetkim var ben ifade almaya çalışırken şefim benden aldı ve kullanmaya başladı işi devam ettirdi bitti sabaha karşı polnet şifreni verirsin yarım kalan işler va benimki hata veriyor dedi ben de neden dedim arada yapıyor dedi ama kimseye güvenemiyorum meslekte de yeniyim bişey bilmiyorum vermek istemiyorum açıp ona vermek istemiyorum ne yapmalıyım başı sıkıntıya giren insanlar biliyorum bu yüzden ondan çekiniyorum

Cimbomlu1
Şef
08 Temmuz 2023 17:45
Vermeyeceksin. o şifre sadece sana ait. yarın bir gün sıkıntı olduğunda senin ismin çıkacak şefinin değil.

asyali59
Aday Memur
08 Temmuz 2023 17:56
Çakallık yapıyorsa sıkıntıyı sen yaşarsın bir devlet büyüğünü sorgular, karıyı kızı sorgular gider bilgi paylaşır, art niyetli farklı bir sorgulama yapar canın yanar.ilk etapta şifreni bloke et :)) ikinizde giremeyin

Nevol
Şef
08 Temmuz 2023 19:20
Şifre istemese bile girmemi istiyor
asyali59, 1 saat önce
Çakallık yapıyorsa sıkıntıyı sen yaşarsın bir devlet büyüğünü sorgular, karıyı kızı sorgular gider bilgi paylaşır, art niyetli farklı bir sorgulama yapar canın yanar.ilk etapta şifreni bloke et :)) ikinizde giremeyin

takla-atma
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 19:20
Kesinlikle verme,o iş artık sıkıntılı usulsüz sorgudan ihraç olan birsürü memur var.Bu şifre sana tahsis edilmiş o kadar lazımsa talepte bulunup kendisine şifre alsın
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