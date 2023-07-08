Polnet 4 kullanımı hakkında

Merhaba arkadaşlar polnet 4 kullanma yetkim var ben ifade almaya çalışırken şefim benden aldı ve kullanmaya başladı işi devam ettirdi bitti sabaha karşı polnet şifreni verirsin yarım kalan işler va benimki hata veriyor dedi ben de neden dedim arada yapıyor dedi ama kimseye güvenemiyorum meslekte de yeniyim bişey bilmiyorum vermek istemiyorum açıp ona vermek istemiyorum ne yapmalıyım başı sıkıntıya giren insanlar biliyorum bu yüzden ondan çekiniyorum

Merhaba arkadaşlar polnet 4 kullanma yetkim var ben ifade almaya çalışırken şefim benden aldı ve kullanmaya başladı işi devam ettirdi bitti sabaha karşı polnet şifreni verirsin yarım kalan işler va benimki hata veriyor dedi ben de neden dedim arada yapıyor dedi ama kimseye güvenemiyorum meslekte de yeniyim bişey bilmiyorum vermek istemiyorum açıp ona vermek istemiyorum ne yapmalıyım başı sıkıntıya giren insanlar biliyorum bu yüzden ondan çekiniyorum