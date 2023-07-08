Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 17:40
Maaş zamları daha yetişmeden ürün zamları YILDIRIM..!

Daha yeni maaş zamları yetişmeden ürün/hizmet/vergi zamları YILDIRIM gibi yetişti, onu geçip gitti mübarek!!?

Tam artıya geçtik diye sevinecekken eski durumumuzu arar olacak seviyeye geliyoruz!!?

Hepimize hayırlı olsun!!?

Çıkmadık candan ümit kesilmez!!?


Yamyamav
Memur
08 Temmuz 2023 17:53

Bunlar daha fragman.. asıl film baslamadi

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