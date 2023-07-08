Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 17:46
Proje okullarında boş kalan kontenjanlar ne olacak?
Malum, bakanlık proje okullarına atama takvimini personelin görev süreleri uzatıldı için yürürlükten kaldırdı. Ancak buna rağmen bazı proje okullarında açık var. Söz konusu açıklar nasıl doldurulacak?

popcorn007
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 17:47
Görevlendirme veya ücretli öğretmen

Velocıraptor
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 17:52

halihazırda yürürlükte olan şekilde .. mecbur kalınırsa görevlendirme olur ..


akbatun
Aday Memur
08 Temmuz 2023 17:53
Hali hazırda nasıl yapılıyor hocam?
Velocıraptor, 2 saat önce

halihazırda yürürlükte olan şekilde .. mecbur kalınırsa görevlendirme olur ..


poseidon2035
Aday Memur
08 Temmuz 2023 18:14

Yapılması gereken yeniden atama takvimi belirleyip boş normlara atama yapması. Yönetmelikte ilk atama ve görev süresi dolanlar beraber atanır diyordu görev süreleri uzatıldığına göre boş normlr için duyuruya çıkılmalı ki sadece İzmir de 200 den fazla boş norm olduğunu biliyorum. Duyuruya çıkılmaması saçma olur Türkiye'de 1000 den fazla proje okulu var en az 1-2 boşluk emekli olan derken bu sene pas geçmez diye düşündüm. Ha pas geçerse geçen sene oralarda hangi torpilli!!! görevlendirildiyse 1 sene daha o görevlendirilir

popcorn007, 2 saat önce
Görevlendirme veya ücretli öğretmen

popcorn007
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 18:21

Bana kalsa hepsinin il dışı tayinlere açılması gerekiyor doğru olan budur.

poseidon2035, 1 saat önce

Yapılması gereken yeniden atama takvimi belirleyip boş normlara atama yapması. Yönetmelikte ilk atama ve görev süresi dolanlar beraber atanır diyordu görev süreleri uzatıldığına göre boş normlr için duyuruya çıkılmalı ki sadece İzmir de 200 den fazla boş norm olduğunu biliyorum. Duyuruya çıkılmaması saçma olur Türkiye'de 1000 den fazla proje okulu var en az 1-2 boşluk emekli olan derken bu sene pas geçmez diye düşündüm. Ha pas geçerse geçen sene oralarda hangi torpilli!!! görevlendirildiyse 1 sene daha o görevlendirilir


poseidon2035
Aday Memur
08 Temmuz 2023 18:25

Hocam yönetmelik gereği sadece proje okulları için duyuruya çıkıldığında il dışına açar, normal il içi ve il dışı duyurusunda açılamaz bu haliyle. Zaten amaç normal yolla atama olsaydı dediğinizi yapmaları gerekirdi

popcorn007, 1 saat önce

Bana kalsa hepsinin il dışı tayinlere açılması gerekiyor doğru olan budur.


popcorn007
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 18:27
İşte artık bunun değişmesi gerekiyor
poseidon2035, 58 dk. önce

Hocam yönetmelik gereği sadece proje okulları için duyuruya çıkıldığında il dışına açar, normal il içi ve il dışı duyurusunda açılamaz bu haliyle. Zaten amaç normal yolla atama olsaydı dediğinizi yapmaları gerekirdi

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