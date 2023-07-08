Proje okullarında boş kalan kontenjanlar ne olacak?

Malum, bakanlık proje okullarına atama takvimini personelin görev süreleri uzatıldı için yürürlükten kaldırdı. Ancak buna rağmen bazı proje okullarında açık var. Söz konusu açıklar nasıl doldurulacak?

Malum, bakanlık proje okullarına atama takvimini personelin görev süreleri uzatıldı için yürürlükten kaldırdı. Ancak buna rağmen bazı proje okullarında açık var. Söz konusu açıklar nasıl doldurulacak?