Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 18:12
15 temmuzda seyyanen arti yüzde 17.55 alacak mıyız?

Nasil olacak bilgisi olan var mi?


Thalesemre
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 18:37

Seyyanen kısım yetişmez. Temmuz sonunda ek bordro ile yatırılır.

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