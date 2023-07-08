İstifa Hk.

Jandarma da sözleşmeli astsubay olarak çalışıyorum. Polisliği kazandığım taktirde istifa süreci nasıl işliyor kaç günde komple istifa işlemleri son bulur. Ayrıca istifa sebebine tabur komutanı firara benzer bir şey yazarsa sorun teşkil eder mi gideceğim yerde?

Jandarma da sözleşmeli astsubay olarak çalışıyorum. Polisliği kazandığım taktirde istifa süreci nasıl işliyor kaç günde komple istifa işlemleri son bulur. Ayrıca istifa sebebine tabur komutanı firara benzer bir şey yazarsa sorun teşkil eder mi gideceğim yerde?