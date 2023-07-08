Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Temmuz 2023 18:27
İstifa Hk.
Jandarma da sözleşmeli astsubay olarak çalışıyorum. Polisliği kazandığım taktirde istifa süreci nasıl işliyor kaç günde komple istifa işlemleri son bulur. Ayrıca istifa sebebine tabur komutanı firara benzer bir şey yazarsa sorun teşkil eder mi gideceğim yerde?

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