KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 18:59
Matematik işlem hızı nasıl geliştirilir?

Herkese iyi günler, kısaca sormam gerekirse matematikte dört işlem yapabiliyorum fakat hem yavaşım hem de kafadan yapamıyorum. Bu sorunu nasıl aşarım, nasıl kendimi geliştirebilirim? İlyas Güneş kitaplarına sahibim. Video ders notu ardından sorular şeklinde mi ilerlemeliyim, yoksa Mehmet Bilge Yıldız gibi temelden alacak hocalarla 7 Adımda Matematik gibi kitaplarla mı ilerlemeliyim? Tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkür ederim..

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