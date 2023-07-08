Özel Okul Devlet Okuluna Nakil Onaylamıyor.

Herkese mrb. Çocuğum özel ilkokulda okuyordu ve 4.sınıfa geçti. İlkokul 4.sınıfı devlet okulunda okutmak istediğim için devlet okuluna nakil başvurusunda bulundum. Nakil başvurusuna özel okulun onay vermesi gerekiyormuş. Ama bir türlü onay vermiyor.Böyle bir hakkı var mı? Herhangi bir borç durumu yok ama okul sahibiyle aramız pek iyi değil. Bu konuda ne yapabiliriz? Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet edersem sonuç alabilir miyim sizce?

Herkese mrb. Çocuğum özel ilkokulda okuyordu ve 4.sınıfa geçti. İlkokul 4.sınıfı devlet okulunda okutmak istediğim için devlet okuluna nakil başvurusunda bulundum. Nakil başvurusuna özel okulun onay vermesi gerekiyormuş. Ama bir türlü onay vermiyor.Böyle bir hakkı var mı? Herhangi bir borç durumu yok ama okul sahibiyle aramız pek iyi değil. Bu konuda ne yapabiliriz? Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet edersem sonuç alabilir miyim sizce?