Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 19:12
Özel Okul Devlet Okuluna Nakil Onaylamıyor.
Herkese mrb. Çocuğum özel ilkokulda okuyordu ve 4.sınıfa geçti. İlkokul 4.sınıfı devlet okulunda okutmak istediğim için devlet okuluna nakil başvurusunda bulundum. Nakil başvurusuna özel okulun onay vermesi gerekiyormuş. Ama bir türlü onay vermiyor.Böyle bir hakkı var mı? Herhangi bir borç durumu yok ama okul sahibiyle aramız pek iyi değil. Bu konuda ne yapabiliriz? Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet edersem sonuç alabilir miyim sizce?

Argan35
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 19:14

Böyle bir hakkı yok :)


Rüzgarserdar
08 Temmuz 2023 19:16
Her grupta böyle şakacılar oluyor galiba
Argan35, 10 dk. önce

Böyle bir hakkı yok :)


Argan35
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 19:19

Şakacı? Neden şaka yapayım? Onaylamama gibi bir lüksü yok, borcunuz yoksa.

Rüzgarserdar, 8 dk. önce
Her grupta böyle şakacılar oluyor galiba
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ebs'li ve Tes'li olanlara bu maaş zamları çok bile !Memur Maaşındaki Türlü Türlü OyunlarTayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?Ek dersi yatmayan var mı ?AKP İçin Yeni Vergiler Önerelim.Seyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı%17,5 Zam Oranına Göre Yeni TaktikAlan Değişikliği TakvimiTemmuz 2023 ile birlikte Memur Aylık KatsayısıFarkında mısınız????

Sözlük

yalancı 1 Sosyal medya hesabının çalınması 1 diyet 2 Cennetlik insan 2 simit Sarayı 1 iştiyak 1 hayatın olağan akışı 2 şiir köşesi 3 güne bir şiir bırak 1 açık e 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çipras istifa etti, Kılıçdaroğlu etmediZamlı memur maaşları ne zaman yatacak?Bakan Tekin: Öğretmenlerle ilgili atılacak adımlar varKılıçdaroğlu'ndan vergi ve zamlara tepki'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok