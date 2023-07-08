Sayıştay Denetçi Yardımcılığı mı Kaymakamlık mı ?

Özlük hakları olarak sayıştaya hazırlanmak istiyorum ama kaymakamlığın daha fazla alım yapması ve prestiji de aklımı çeliyor. Şu an defterdarlık uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Sayıştay ile bilgisi olan yazabilir mi ?

Özlük hakları olarak sayıştaya hazırlanmak istiyorum ama kaymakamlığın daha fazla alım yapması ve prestiji de aklımı çeliyor. Şu an defterdarlık uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Sayıştay ile bilgisi olan yazabilir mi ?