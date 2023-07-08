KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 19:16
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı mı Kaymakamlık mı ?
Özlük hakları olarak sayıştaya hazırlanmak istiyorum ama kaymakamlığın daha fazla alım yapması ve prestiji de aklımı çeliyor. Şu an defterdarlık uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Sayıştay ile bilgisi olan yazabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Mezunlardan adli yargı mülakatına hak kazananlarÜniversite eğitim harici önemli mi?Bedelli Başvurduktan Sonra Memurluk Alımı

Sözlük

diyet 2 şu an çalan şarkı 7 ben bilmem eşim bilir 1 hamam 1 aldatmak 1 yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim 2 güne bir şiir bırak 1 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 2 Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz 1 kabak 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çipras istifa etti, Kılıçdaroğlu etmediZamlı memur maaşları ne zaman yatacak?Bakan Tekin: Öğretmenlerle ilgili atılacak adımlar varKılıçdaroğlu'ndan vergi ve zamlara tepki'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok