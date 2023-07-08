KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2023 19:20
KVKK VHKİ

Merhaba arkadaşlar, burayı yazmayı düşünen var mı? KVKK'da veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan varsa biraz bilgi verebilir mi çalışma şartları nasıl ne iş yapılıyor, memnuniyet durumu vs. Bir de maaş diğer kurumlarla aynı mı?

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