KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 19:20
DHMİ mühendislik vs havacılık bilgi yönetim uzmanlığı

Hangisini tercih edersiniz, birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları nelerdir?


strongwoman
Aday Memur
08 Temmuz 2023 20:27

Aim tercih ederdim. Maaş açısından daha iyi olduğu için.

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