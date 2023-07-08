Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 19:31
İdari işler müdürlüğü

Mübaşirler 6 yıllık görevi sonunda idari işler müdürlüğüne başvurabilir mi ?

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