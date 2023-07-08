Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 20:02
Öğretmenlik bitti, işçilik revaçta!!?

Öğretmenliğin her fırsatta yerin dibine sokulduğu böyle bir ülkede artık okuyanlar cezalandırılmaktadir, bunun yerine işçiler ödüllendirilmektedir!!?


halis4242
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 20:04

Çok yakında zaten öğretmenlik maaşı=asgarî ücret!!?


yorguntarihçi
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 20:07

Yok hocam kamu işçisi her daim memurdan iyi alırdı lakin hiçbir zaman memur bu kadar asagilanmamisti fark bu kadar acilmamisti. Hükümet taşeron üzerinden kamuya soktuğu kendi yandaşlarını ihya etmek için makası açtı sadece


halis4242
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 20:15

Size tamamen katılıyorum hocam, doğru tespit!!?

yorguntarihçi, 57 dk. önce

Yok hocam kamu işçisi her daim memurdan iyi alırdı lakin hiçbir zaman memur bu kadar asagilanmamisti fark bu kadar acilmamisti. Hükümet taşeron üzerinden kamuya soktuğu kendi yandaşlarını ihya etmek için makası açtı sadece

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