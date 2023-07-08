Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 20:10
MemurlarNet Maaş Robotu ve Mahep Neden Farklı Çıkıyor?

İki maaş hesaplama programına da aynı verileri giriyorum ama 2 bin lira kadar farklı çıkıyor. Hangisi doğrudur sizce?

Ben şimdiye kadar mahepten bakıyordum, kuruşuna kadar aynı çıkyordu. MemurlarNet robotu yanlış olabilir mi?


E.Kayı Han
Editor
08 Temmuz 2023 20:15

Önce seyyanen olan zammı verip üstüne 17,55 i uygulamışlar. Bizim robotta sıkıntı yok.


Alex10alec
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 20:18

Hani 29.568 lira alıyordu uzman öğretmen mahepden hesapladım 28250 lira çıkıyor maaş hesaplaması


hakaaan34
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 20:20

Şoyle arkadaslar memurlar netteki 15 gunluk farkida katıyor ondan fazla çıkıyor 16.yilim uzman ogretmen sendika aidati dahil 2/2 28.900 çıkıyor maas mahlepte tam tamina dogru


halis4242
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 20:25

Hükümet; robota da el atmıştır kesin, bu yüzden o da kendisi gibi yanar döner hareket ediyor olabilir!!?

Kafası bulanmıştır, o da öğretmenle kafa bulmaya başlamıştır..!


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 20:25
O kadar olmuyor hocam ya 28 civarı. Bu ay sendika da var 29 falan oluyor uzman öğretmen
Alex10alec, 46 dk. önce

Hani 29.568 lira alıyordu uzman öğretmen mahepden hesapladım 28250 lira çıkıyor maaş hesaplaması


Arizonalı
Aday Memur
08 Temmuz 2023 20:41
Mahep 15 günlük farkı eklemiyor, ağustos ayını hesaplatırsan aynı çıkar
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