Bizden birşey olmaz!!

Ee memurlar nasılsınız seyyanen zam aldınız emeklilikte size başarılar çünkü birşey alamayacak duruma geleceksiniz.

Ve sesiniz gram çıkmıyor çalışmaya devam da neden ??

2 laf etseniz dile getirseniz ya. Işçiler sizden zengin artık zenginliği geçtim adam emekli olacak senden kat kat daha çok toplu para ve maaş alacak senin umurunda mı?? Devam mı çalışmaya okey misin duruma memur senli arkadaşım. Okey olmalısın ki hala memursen tarafında takılıyorsun.

Hafta sonların izinden gidiyor cumartesi nöbet tutup pazartesi rapor alda paran havalara uçsun. Teşvik diye birşey getirip hakkından yesinler doktorlar çok kazanırken memurlar ev almak için tüm maaşını heba etsinler.

Ne zaman konuşacağız?? Daha ne kadar susmayı düşünüyorsunuz? Alsana bir iPhone 14 hadi. Bir araba alsana en ucuzundan gerçekten almayı denesene şu cevabı versinler ; ha memur musunuz anlıyorum. Şu modellerimiz daha ucuz. 2. El arabalar da var galerimiz de. Şu mağaza daha ucuz.

Gram değerimiz yok. Birinin de bizi önemsediği yok neymiş memur sen kabul etmemiş etmese ne fayda geçti mi komisyondan geçti birisi istifa etti mi memur senden bakıyorum yok. Bravo 👏👏👏👏👏👏👏👏👏 tebrikler alkış. Aman maaşına dokunmasın yarısı seyannen zaten.