Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 20:23
Hangi ek işlerle öğretmenler kazanç sağlayabilir!

Arkadaşlar malumunuz maaşımiz maalesef yeterli değil ne gibi ek işlerle ek kazanç sağlayabiliriz bu başlık da bilgi alış verişinde bulunabiliriz.


halis4242
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 20:35

Taşerondan işçi kadrosuna geçmek varmış, ne diye bu kadar okuduk ki sanki!!?


geliyozbiz
Aday Memur
08 Temmuz 2023 20:44
Çiftçilik, hayvancılık, arıcılık, yazarlık, hakemlik, antrenörlük
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