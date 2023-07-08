Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 20:24
696 S. KHK ile kadroya geçen işçilerin Sözleşmeli Personel yapılması.

Evet ülkemizin şu darboğaz yaşadığı günlerde memurlardan emeklilere, asgari ücretlilerden esnafa kısacası herkes bir şekilde maaş fedakarlığında bulundu.

Hükümetimizin bütçesine yük olmamak, yıllık bütçeyi ve bütçe açığını sarsmamak adına 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen ve Bakanlıklar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında büro işleri ile yardımcı hizmetlerde çalışanların da 657 sayılı 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmesi elzemdir.


Moi33
Memur
08 Temmuz 2023 20:27

Çok doğru bir iş olur ve anayasanın eşitlik ilkesi de çiğnenmez

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