KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 20:53
TEİAŞ TEKNİK ÖĞRETMEN

Herkese iyi forumlar.

Ben elektrik öğretmenliği ve elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum.

Teiaş merkezi atamalarda bir tane elektrik öğretmeni alacak. Teknik öğretmen teaiş ta ne tür bir işe yapıyor bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar var mı?

Yeterli bilgiye ulaşamadım ve ayrıca bu kurumda unvan değişikliği yapılabilir mi ?

Şimdiden teşekkür ederim.

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